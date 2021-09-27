Кількість земельних угод наближається до 22 тисяч

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На 27 вересня українцями укладено 21897 земельних угод в рамках ринку землі, найбільше продавали землю традиційно на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики.

Для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали заяви 5058 нотаріусів.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

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У регіональному розрізі за кількістю угод незмінно найбільше укладали у Полтавській (1889 договорів) та Київській (1831 договорів) областях.

За площею лідирують Кіровоградська (8 696,1 га) та Харківська (6 285,7 га) області.

Нагадуємо:

На 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

До 20 вересня у рамках ринку землі укладено 18 771 угод, лідерами за кількістю угод є Полтавська та Київська області.

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Економічна правда