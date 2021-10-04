Новий ринок електроенергії: де постачальники можуть відкривати спецрахунки

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Новий ринок електроенергії запрацював в Україні ще в 2019 році. Він забезпечив нову модель взаємодії між постачальниками і споживачами електроенергії. Тепер продаж електроенергії здійснюється відповідно до двосторонніх угод між виробниками і постачальниками або споживачами.

Це означає, що обленерго тепер не розподіляють електроенергію і не поставляють її споживачам. Поставку виділяють в окремий бізнес. Це відповідає європейським стандартам і, звісно, створює умови для добросовісної конкуренції.

Спершу, всі учасники ринку електроенергії мали відкривати рахунки виключно в одному держбанку. Згодом до переліку уповноважених банків увійшли й інші гравці, що, звісно, дає можливість вибору найбільш зручного та вигідного обслуговування постачальників та споживачів послуг.

Тож з липня 2020-го року згідно змін до постанови №140 від 27.02.2019 Укргазбанк також став уповноваженим банком, що обслуговує поточні рахунки зі спеціальним режимом використання ринку електроенергії.

Для обслуговування таких компаній Укргазбанк розробив ефективне програмне забезпечення. Завдяки переходу системи електронних платежів Нацбанку на розширений регламент роботи, Укргазбанк забезпечує проведення платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень, а отже – учасники нового ринку електроенергії можуть максимально ефективно та зручно керувати своїми коштами.

Банк також пропонує умови та тарифи, що відповідають актуальним потребам підприємств – постачальників електроенергії.

"Перелік банків було розширено, аби поліпшити конкурентне середовище у сфері надання фінпослуг. Поява нових учасників на ринку – це завжди перевага для споживачів. Адже виключно таким чином формуються конкурентні ціни та зручні умови надання послуг, які відповідають потребам клієнта. Банки переглядають тарифи, пропонують додаткові послуги та сервіси для клієнтів, що забезпечує зручність обслуговування таких рахунків. І важливо, що тепер споживачі на власний розсуд можуть обирати найкращі умови банківського обслуговування", - зазначив Юрій Носик, керівник напряму роботи Укргазбанку із постачальниками електроенергії.

Наразі Укргазбанк вже обслуговує частину компаній – електропостачальників. До послуг клієнтів розгалужена мережа відділень, які представлені у всіх куточках України.

З переліком необхідних документів для відкриття рахунку можна ознайомитися тут https://www.ukrgasbank.com/corporative/emp/.