Новый рынок электроэнергии: где поставщики могут открывать спецсчета

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Новый рынок электроэнергии заработал в Украине еще в 2019 году. Он обеспечил новую модель взаимодействия между поставщиками и потребителями электроэнергии. Теперь продажа электроэнергии осуществляется в соответствии с двусторонними соглашениями между производителями и поставщиками или потребителями.

Это означает, что облэнерго теперь не распределяют электроэнергию и не поставляют ее потребителям. Поставку выделяют в отдельный бизнес. Это соответствует европейским стандартам и, конечно, создает условия для добросовестной конкуренции.

Сначала, все участники рынка электроэнергии должны были открывать счета только в одном госбанке. Затем в перечень уполномоченных банков вошли и другие игроки, что, конечно, дает возможность выбора наиболее удобного и выгодного обслуживания поставщиков и потребителей услуг.

Поэтому с июля 2020 года согласно изменениям к постановлению №140 от 27.02.2019 Укргазбанк также стал уполномоченным банком, обслуживающим текущие счета со специальным режимом использования рынка электроэнергии.

Для обслуживания таких компаний Укргазбанк разработал эффективное программное обеспечение. Благодаря переходу системы электронных платежей Нацбанка на расширенный регламент работы, Укргазбанк обеспечивает проведение платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю, а значит - участники нового рынка электроэнергии могут максимально эффективно и удобно управлять своими средствами.

Банк предлагает условия и тарифы, соответствующие актуальным потребностям предприятий - поставщиков электроэнергии.

"Перечень банков был расширен, чтобы улучшить конкурентную среду в сфере предоставления финуслуг. Появление новых участников на рынке - это всегда преимущество для потребителей. Ведь только таким образом формируются конкурентные цены и удобные условия предоставления услуг, соответствующих потребностям клиента. Банки пересматривают тарифы, предлагают дополнительные услуги и сервисы для клиентов, обеспечивая удобства обслуживания таких счетов. И важно, что теперь потребители по своему усмотрению могут выбирать лучшие условия банковского обслуживания", - отметил Юрий Носик, руководитель направления работы Укргазбанка с поставщиками электроэнергии.

Укргазбанк уже обслуживает часть компаний - электропоставщиков. К услугам клиентов разветвленная сеть отделений, которые представлены во всех уголках Украины.

С перечнем необходимых документов для открытия счета можно ознакомиться здесь https://www.ukrgasbank.com/corporative/emp/.