В НБУ прогнозируют рост цен на электричество до 25% в год

Национальный банк прогнозирует приведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня, что повлечет за собой их рост на 20-25%.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Регулятор отмечает, что административно регулируемые цены замедлили рост с 18% до 17% в сентябре из-за более медленного подорожания газа. Также на показатель повлияло постоянство тарифов на электроэнергию и удешевление табачной продукции "вероятно из-за роста теневого предложения".

Зато вырос в цене алкоголь и транспортные услуги из-за повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в нескольких городах.

В последующие годы ожидается рост цен на табачные изделия из-за повышения акцизов. Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20–25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранению дисбалансов в энергосекторе.

Также регулятор ожидает корректировку цен на газ летом следующего года после рекордных скачков в октябре. Следовательно, тариф на тепло в следующем отопительном сезоне если и вырастет, то несущественно, а в 2023 году не изменятся вообще.

Это также приведет к замедлению роста тарифов на централизованное отопление и горячую воду. За счет высокой базы сравнения этот фактор приведет к замедлению инфляции ниже цели внутри 2023 года.

НБУ фиксирует замедление подорожания топлива в ІІІ квартале 2021 года до 31.2% г/г в сентябре. По итогам года оно вырастет в цене более чем на 26%. Кроме прямого влияния на общий ИПЦ, это является существенным фактором давления на другие цены из-за увеличения транспортных расходов.

С коррекцией цен на нефть в 2022 году топливная составляющая инфляции сократится ниже 5%, говорят в Нацбанке.

Напоминаем:

В августе президент Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров определить план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию с учетом социальной защиты потребителей.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк в интервью ЭП рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Тогда ожидалось, что соответствующее решение должно быть вскоре принято.

Укрепление гривни на 7% с начала года сдерживало инфляцию, без ревальвации цены могли вырасти на несколько процентов выше.

21 октября прошел брифинг по поводу решений Правления НБУ по монетарной политике. На него была объявлена сохранность учетной ставки на уровне 8,5%. У НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Также регулятор ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п.п. до 3,1%

Экономическая правда