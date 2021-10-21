Без зміцнення гривні інфляція могла би бути вище – НБУ

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Зміцнення гривні на 7% від початку року стримував інфляцію, без ревальвації ціни могли зрости на декілька відсотків вище.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у відповідь на запитання журналіста Економічної правди.

Він констатував стримувальний ефект укріплення курсу гривні на інфляцію. "Без того укріплення, яке відбувається з початку року, я думаю, що інфляція була б на декілька відсоткових пунктів в Україні вище", – зазначив Ніколайчук.

Зміцнення протягом останніх тижнів ще не повністю відобразилася на динаміці цін, зауважив посадовець. Водночас це вплине на те, що інфляція опуститься нижче 10% наприкінці року.

Причина цьому – споживчий кошик в Україні містить третину (близько 35%) імпортованих товарів, ціни на які залежать від курсу. Крім того, ціни на вітчизняні товари також стримуються курсовою динамікою через вплив конкуренції.

Заступник голови регулятора Юрій Гелетій пояснив, чому гривня стрімко ревальвує. Передусім йдеться про зростання обсягу українського експорту в умовах високих ціни на основні експортні товари.

Це спричинено низкою причин. Зокрема, відновленням світової економіки, накопиченням виробничих та продуктових запасів в Китаї та введенням експортних мит у деяких країнах на поставки зернових.

Крім того, цьогоріч зібрано рекордний врожай ранніх зернових та очікуються високі показники для інших сільськогосподарських культур. Обсяги продажу продукції гірничо-металургійного та аграрного комплексів сягнули довгострокових рекордів, підсилених сезонним чинником.

Також спостерігається стрімке зростання валютних надходжень від експортерів ІТ послуг і трудових мігрантів. За 8 місяців обсяг експорту ІТ-послуг сягнув 4,3 млрд доларів, +32% понад торік. Перекази за цей час зросли на 19% і сягнули 9,1 млрд доларів.

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Нагадуємо:

21 жовтня пройшов брифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики. На нього було оголошено збереження облікової ставки на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Також регулятор погіршив прогноз зростання економіки України на 0,7 в.п. до 3,1%.

Економічна правда