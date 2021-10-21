НБУ суттєво погіршив прогноз ВВП України

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Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 0,7 в.п. до 3,1%.

Про це відомо з пресбрифінґу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики.

Регулятор фіксує слабше, ніж очікувалося, відновлення економіки у першому півріччі 2021. Це зумовлено, зокрема впливом карантинних обмежень.

У другому півріччі НБУ вже констатує зростання економічної активності. Так, рекордний урожай ранніх зернових культур зумовив швидке зростання сільського господарства. Стійкий споживчий попит підтримав роздрібну торгівлю та пасажирообіг, відновлюється будівництво та промисловість.

Високі ціни на енергоносії та ускладнення епідемічної ситуації зумовили погіршення прогнозу НБУ щодо зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році.

А саме, проблеми на ринку енергоносіїв та логістичні перешкоди у світі обмежуватимуть випуск української промисловості та стримуватимуть темпи відновлення економіки і в наступному році.

У 2022 році регулятор очікує зростання ВВП на рівні 3,8% проти прогнозованих раніше 4%, у 2023 році економіка зросте на 4%.

Такий прогноз зумовлений відновленням світової економіки та розширенням внутрішнього попиту, зокрема інвестиційного. Також зберігатимуться доволі сприятливі умови торгівлі для українських експортерів.

Крім того, завдяки рекордному врожаю та високим експортним цінам дефіцит поточного рахунку у 2021 році буде незначним і становитиме близько 1% ВВП. У наступні роки від’ємне сальдо поступово зросте до 3–4% ВВП.

Це зумовлюватиметься певним погіршенням умов торгівлі та підвищенням споживчого й інвестиційного попиту на тлі відновлення економіки. Сформований дефіцит поточного рахунку буде повністю компенсований припливом капіталу в Україну – як боргового, так і у формі прямих іноземних інвестицій.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Економіка України за січень-серпень 2021 року зросла на 2,9%.

Економічна правда