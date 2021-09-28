Вслід за газом: ціни на вугілля на максимумі з 2008 року

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Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдаються до закупівель вугілля, що спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Про це йдеться у даних Investing.

На торгах 28 вересня котирування жовтневих ф’ючерсів на вугілля у Роттердамі зросло до 201,75 доларів за тону. За день ціна злетіла на 16,96%, або на 29,25 долара за тонну.

Востаннє ціни такого рівня спостерігалися ще у 2008 році, коли ціни на вугілля встановили рекорд у 217,40 долара за тонну.

Як зазначає Bloomberg, на поставки вугілля впливають потужні зливи у Колумбії та Індонезії, одних із найбільших постачальників у світі. До погодних умов надаються наявність досі зачинених через пандемію шахт.

Цього разу низка компаній також вийшли на ринок, аби забезпечити себе запасами вугілля напередодні початку опалювального сезону та низьких температур. Зрештою, це призвело до зростання цін до рекордних рівнів.

Крім того, Китай, який у 2019 році був найбільшим експортером вугілля у світі, зіткнувся з енергетичною кризою. Так, в окремих регіонах країни відбуваються відключення електроенергії, тимчасово зупиняють роботу заводи.

Енергетичне ралі

Ціни на вугілля б’ють максимуми за останні 13 років не одні. 28 вересня ціни на жовтневі ф’ючерси на газ встановили рекорд за всю історію й зросли до 1057,18 долара за тисячу кубометрів.

У цей же день вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent перевищила позначку в 80 доларів - це максимальна ціна з липня.

Ціни на нафту зростають на тлі оптимістичних прогнозів від банків і трейдерів, але також і внаслідок високих цін на газ і вугілля. Вони змушують виробників перейти до споживання нафти, що підвищує попит на неї в очікуванні рішення ОПЕК+ щодо збільшення постачання у світі.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Крім того, Європа також не може розраховувати на додатковий видобуток, адже гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.

Економічна правда