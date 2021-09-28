Вслед за газом: цены на уголь на максимуме с 2008 года

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Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля, что привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Об этом говорится в данных Investing.

На торгах 28 сентября котировки октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме возросли до 201,75 долларов за тонну. За день цена взлетела на 16,96%, или на 29,25 доллара за тонну.

Последний раз цены такого уровня наблюдались еще в 2008 году, когда цены на уголь установили рекорд в 217,40 доллара за тонну.

Как отмечает Bloomberg, на поставки угля влияют мощные ливни в Колумбии и Индонезии, одних из крупнейших поставщиков в мире. К погодным условиям предоставляются наличие до сих пор закрытых из-за пандемии шахт.

На этот раз ряд компаний также вышли на рынок, чтобы обеспечить себя запасами угля накануне начала отопительного сезона и низких температур. В конце концов, это привело к росту цен до рекордных уровней.

Кроме того, Китай, который в 2019 году был крупнейшим экспортером угля в мире, столкнулся с энергетическим кризисом. Так, в отдельных регионах страны происходят отключения электроэнергии, временно останавливают работу заводы.

Энергетическое ралли

Цены на уголь бьют максимумы за последние 13 лет не одни. 28 сентября цены на октябрьские фьючерсы на газ установили рекорд за всю историю и выросли до 1057,18 доллара за тысячу кубометров.

В этот же день стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent превысила отметку в 80 долларов - это максимальная цена с июля.

Цены на нефть растут на фоне оптимистичных прогнозов от банков и трейдеров, но также и вследствие высоких цен на газ и уголь. Они заставляют производителей перейти к потреблению нефти, что повышает спрос на нее в ожидании решения ОПЕК + по увеличению поставок в мире.

По газу, цены обусловлены низкими запасами в подземных хранилищах после прошлогодних морозов, усиленные истощением Газпрома своих европейских ПХГ. Так, российский монополист истощил самое крупное в Европе хранилище Rehden до 5% при среднем уровне в ЕС 71%.

Кроме того, Европа также не может рассчитывать на дополнительную добычу, ведь гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Экономическая правда