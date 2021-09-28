Ціни на газ побили історичний максимум: понад 1000 доларів за тисячу кубів

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Ціни на газ у Європі 28 вересня вперше в історії перетнули позначку у 1000 доларів за тисячу кубів, максимальне значення на торгах становило 1057,18 долара за тисячу кубометрів.

Про це відомо з даних лондонської біржі ICE Futures.

28 вересня ціни на газ злетіли одразу на 8,8% і вже на 9:10 за Києвом становили 85,25 долара за МВт-год, або 1057,18 долара за тисячу кубометрів.

На 10:19 котирування ф’ючерсів на жовтень дещо вгамувалися до 1033 доларів за тисячу кубів.

дані: ICE

Газове ралі продовжується вже декілька місяців на тлі штучного скорочення Газпромом транзиту газ через Україну до Європи. В умовах дефіциту газу на європейському ринку, російський монополіст виснажував свої сховища (зокрема, найбільше у Європі Rehden, яке наповнене на 5% за середнього рівня у ЄС 71%).

Водночас, як раніше пояснювали аналітики Української енергетичної біржі, Європа також не може розраховувати на видобуток, адже гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі постійно зростають. Наприклад, жовтневі ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 20 вересня, зросли до 938 доларів за тисячу кубів.

Економічна правда