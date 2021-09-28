Ціна нафти Brent уперше за 3 роки перевищила 80 доларів за барель

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Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent у вівторок, 28 вересня, перевищила позначку в 80 дол - ціна росте на тлі оптимістичних прогнозів від банків і трейдерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Cтаном на ранок 28 вересня Brent подорожчала до 80,12 дол за барель (+2,6%) - останній раз Brent коштувала дорожче 80 дол за барель у жовтні 2018 року.

Markets Insider

Вартість нафти марки WTI також досягла максимальної позначки з липня цього року в 76,51 дол за барель.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів Goldman Sachs Джефф Каррі минулого тижня не виключив, що нафта подорожчає до 90 дол у випадку холодної зими в Північній півкулі, пише Bloomberg.

Головний стратег JTD Energy Services Pte Джон Дрісколл також очікує подальшого зростання цін на тлі відновлення попиту.

"Я поки не бачу ознак того, що ралі досягло піку", - сказав він у коментарі агентству.

Як пише Reuters, інвестори на нафтовому ринку налаштовані позитивно через зростання попиту в міру ослаблення коронавірусних заходів і обмеженої пропозиції.

Зокрема, Мінекономіки Японії у вівторок заявило, що уряд обговорить скасування надзвичайного стану в країні з 1 жовтня.

Агентство також пише, що зростанню попиту на нафту також можуть допомогти високі ціни на газ і вугілля.

"Високі ціни на газ змушують перейти до споживання нафти, тому попит на нафту може вирости ще на 0,5 млн барелів на день", - сказав аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank Вівек Дхар.

За його словами, у разі холодної зими і з урахуванням "досить консервативного" нарощування видобутку країнами ОПЕК + ціни на енергоносії продовжать зростати.

Нагадуємо:

Ціни на нафту зростають надалі і тримаються на максимумах з жовтня 2018 року, Brent наближається до позначки у 80 доларів за барель.

Раніше аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз щодо цін на нафту Brent наприкінці року до 90 доларів США за барель з 80 доларів США, оскільки більш швидке відновлення попиту на паливо призвело до скорочення світових поставок.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent о 20:15 за Київським часом склала 78,1 дол за барель, таким чином відновивши максимум 2018 року - 78 дол за барель.

Країни-експортери нафти на засіданні домовилися дотримуватися й надалі плану поступового збільшення видобування нафти – з жовтня виробництво зросте на 400 тисяч барелів/день.

Наступне засідання країн ОПЕК+ заплановане на 2 жовтня.

Економічна правда