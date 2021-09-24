Найбільше газосховище у ЄС заповнено на 5% – належить Газпрому

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Найбільше в Німеччині та ЄС газосховище Rehden, яке належить "Газпрому", заповнене лише на 5%, середній рівень у ЄС – 71%.

Про це повідомляє DW з посиланням на виконавчого директора німецької асоціації операторів ПСГ Себастьяна Блешке.

Так, за даними асоціації європейських операторів газової інфраструктури, газосховища ЄС заповнені приблизно на 71%. Для порівняння, у минулі роки рівень заповнення зазвичай сягав або перевищував 90%, зазначають у DW.

У Німеччині, яка зберігає найбільші обсяги природного газу в ЄС, ПСГ заповнені в середньому на 64%. Загальна потужність ПСГ країни становить 24 мільярди кубометрів.

Але найбільше в ЄС газосховище Rheden, що знаходиться на північному заході ФРН, має наповнення напередодні опалювального сезону у менш як 5%.

Рівно рік тому це сховище було заповнене на 87%. З 2014 року воно належить російському Газпрому.

Rehden з'єднане газопроводом NEL (теж Газпром) з приймальним терміналом першого "Північного потоку" в німецькому Любміні. Таким чином воно безпосередньо забезпечується газом з Росії.

Швидкість його наповнення, за даними AFP, складає зараз лише 0,06% на добу.

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі постійно зростають. Наприклад, жовтневі ф’ючерси на газ на головному європейському хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 20 вересня, зросли до 938 доларів за тисячу кубів.

Спричиняє таке ралі, зокрема, виснаження російським Газпромом своїх європейських газосховищ, що посилює дефіцит газу на ринку. Водночас транзит через Україну газовий монополіст не нарощує.

Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

В УЕБ пояснювали, що в таких умовах Європа не може розраховувати на видобуток, оскільки низка відключень переривають потоки з Північного моря. Гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. Це посилює зростання цін на ринку.