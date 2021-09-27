У Китаї – енергетична криза, заводи призупиняють роботу через відключення

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Китай зіткнувся з енергетичною кризою: через нестачу електроенергії у північних районах відбуваються відключення, а підприємства, зокрема постачальники Apple та Tesla, тимчасово припиняють виробництво.

Про це повідомляє Reuters, Bloomberg.

На півночі країни відбуваються відключення електроенергії як для населення, так і для промисловості. Основних причини дві: екологічні цілі та цін на вугілля та газ.

З одного боку окремі провінції обмежують використання електроенергії, аби виконати цілі щодо викидів. З іншого – фактична нестача електроенергії через рекордні ціни на вугілля та газ, внаслідок чого генеруючі компанії уповільнюють виробництво.

Зокрема, серед виробників призупинили роботу низка постачальників для техгігантів як Apple та Tesla. Це може надалі ускладнити ситуацію з роботою ланцюгів постачання, що постраждали через пандемію.

Два великі тайванські виробники чіпів заявили, що їхні китайські потужності працюють у звичайному режимі, зазначає Reuters.

Але постачальник Apple Unimicron Technology заявив, що три його дочірні компанії в Китаї припинили виробництво з 26 до 30 вересня.

Компанія Concraft, постачальник деталей для динаміків у iPhone заявила, що призупинить виробництво на п’ять днів і використовуватиме запаси для задоволення попиту.

Виробники чіпів United Microelectronics Corp та Taiwan Semiconductor Manufacturing (один з найбільших виробників напівпровідників у світі) повідомили Reuters, що на їхні китайські заводи це не вплине.

Економічна правда