Шмигаль: У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій

Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Важливо продовжити кроки на покращення бізнес-клімату в Україні. Ми очікуємо, що вже в 2021 році у рейтингу Doing Business Україна може піднятись щонайменше на 10 позмцій, а амбітна ціль - на 20 сходинок, для того, щоб ми дійсно на практиці отримали полегшення умов ведення бізнесу", - сказав прем'єр.

Нагадаємо:

Україна, за попередніми підрахунками, може покращити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business 2021 від Світового банку, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні, заявили у Мінекономіки.