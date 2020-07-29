Шмигаль: У рейтингу Doing Business-2021 Україна може піднятись щонайменше на 10 позицій
Кабмін очікує, що у 2021 році Україна у рейтингу Doing Business може піднятись щонайменше на 10 позицій.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Важливо продовжити кроки на покращення бізнес-клімату в Україні. Ми очікуємо, що вже в 2021 році у рейтингу Doing Business Україна може піднятись щонайменше на 10 позмцій, а амбітна ціль - на 20 сходинок, для того, щоб ми дійсно на практиці отримали полегшення умов ведення бізнесу", - сказав прем'єр.
Нагадаємо:
Україна, за попередніми підрахунками, може покращити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business 2021 від Світового банку, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні, заявили у Мінекономіки.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль задекларував однією з цілей уряду - входження України у топ-30 рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business.
Попередній уряд Гончарука мав ціль потрапляння України у топ-10 Doing business протягом трьох років.
Також колишні керівники Мінекономіки заявляли, що концентрують найбільше сили на приєднанні до електромереж, легкості реєстрації бізнесу, реєстрації власності та захисті міноритарних інвесторів для потрапляння України до топ-30 країн за версією Doing Business.
Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.
У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.
Економічна правда
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