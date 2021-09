Всемирный банк больше не будет публиковать рейтинг Doing Business

Doing Business

Всемирный банк объявил, что больше не будет публиковать отчет Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.

Об этом сообщается на официальном сайте финучреждения.

"Доверие к исследованиям Группы Всемирного банка является жизненно важным. Исследования Всемирного банка информируют о действиях политиков, помогают странам принимать обоснованные решения и позволяют заинтересованным сторонам более точно оценивать экономические и социальные улучшения.

Такие исследования также были ценным инструментом для частного сектора, гражданского общества, научных кругов, журналистов и других, расширяя понимание глобальных проблем", - говорится в сообщении.

Во Всемирном банке напомнили о ряде нарушений, касающихся изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.

Отмечается, что тогда финучреждение начало серию обзоров и ревизий отчетов и их методологий.

"Просмотрев всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о ведении бизнеса, включая выводы прошлых обзоров, отчетов и аудитов, руководство Группы Всемирного банка приняло решение прекратить ведение рейтинга Doing Business.

В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в заявлении.

Напомним:

В августе 2020 года Всемирный банк решил временно прекратить публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений, касающихся изменений в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020.

Сообщалось, что указанные данные не соответствовали методологии, согласно которой и составляли рейтинг.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.

Кабмин ожидал, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться минимум на 10 позиций.

Экономическая правда