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Мінцифри і "Укрзалізниця" розробляють проєкт покриття залізниці 4G

Вівторок, 1 червня 2021, 14:40
 

Мінцифри і "Укрзалізниця" розробляють спільний проєкт покриття залізничних шляхів мобільним зв’язком четвертого покоління (4G) - для цього проєкту планують наступного року залучити бюджетне фінансування.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест у коментарі НВ Бізнес.

За словами Шелеста, на сьогодні уздовж залізничних шляхів відсутня достатня інфраструктура (базові станції) для забезпечення якісного доступу до 4G в вагонах.

Крім того, за його словами, оскільки в вагонах відбувається значне затухання сигналу, базові станції потрібно ставити кожні 2-3 кілометри, що досить затратно.

"Зараз ми вивчаємо технологічні можливості - чи забезпечувати напряму від веж до поїзда стандартний LTE, чи розміщувати на даху кожного вагона ретранслятори, які прийматимуть транспортний сигнал і передаватимуть його всередину кінцевим споживачам", - сказав заступник міністра.

Також розглядається можливість заміни скла у вагонах поїздів на скло, котре менше гасить сигнал від веж мобільного зв'язку.

"Якщо говорити цифрами, середнє затухання сигналу від базової станції в вагоні - близько 20 децибел (сигнал затухає в 4 рази). При заміні скла на нове сам сигнал затухає лише на 5 ДБ. Тобто, створюється набагато краща проникність, що дозволяє будувати набагато менше веж", - пояснив він.

Зазначається, що офіційно створеної робочої групи наразі немає, але комунікація щодо спільного проєкту Мінцифри та УЗ триває з минулого року.

При цьому, інтернетизація залізниці вже тестувалася на ділянці Бориспіль-Київ оператором Vodafone Україна, але повноцінний тест ділянки поки неможливий через низьку наповненість поїздів у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Наразі невідомий також обсяг бюджетного фінансування, яке в Мінцифри планують залучити для проєкту уже наступного року.

"Зараз ми спілкуємося з операторами, з Укрзалізницею щодо того, який технічний варіант буде найбільш доцільний і якими мають бути витрати та часові рамки, щоби спорудити ці базові станції, підключити їх до електроенергії і налаштувати обладнання", - резюмував Шелест.

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Мінцифри Укрзалізниця 4G

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