До кінця року Мінцифри запустить пілот е-гривні – Федоров

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У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити пілот е-гривні до кінця цього року.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів YouTube-каналу "Бегущий Банкир".

"Два тижні тому була зустріч з головою Нацбанку, де наші команди нам презентували дорожню карту, яка вже погоджена і Нацбанком, і Мінфіном, і нами. В цьому році ми запустимо пілот - вже три компанії пішли розробляти електронну гривню. Тобто робити пілоти, кейси - ми будемо обирати, хто найкраще розробить", - сказав Федоров.

"До кінця року буде пілот - почнемо виплачувати зарплати: ми плануємо в держпідприємстві під Мінцифрою розпочати виплачувати е-гривнею зарплати", - додав міністр.

Він пояснив, що буде створений окремий гаманець.

На питання, наскільки цей гаманець буде інтегрований зі світовими системами, Федоров відповів:

"Зараз йде технічна розробка, всі ці можливості вивчаються, дизайниться сама система. Але є команда, є чіткий графік проєкту, в цьому році запустимо пілот. У наступному - хочемо запустити першиф реальний кейс з е-гривнею".

"Завдання - до кінця наступного року повністю відтестувати, відпілотувати, щоб потім запустити це масштабно", - резюмував він.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що у Мінцифри можуть провести експеримент щодо виплати заробітної плати співробітникам міністерства в електронній гривні.

У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.

Нацбанк презентував результати опитування учасників ринку щодо потенційного попиту на цифрову валюту центрального банку - е-гривню та можливих варіантів її використання.

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Економічна правда