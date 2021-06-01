Минцифры и "Укрзализныця" разрабатывают проект покрытия железной дороги 4G

Минцифры и "Укрзализныця" разрабатывают совместный проект покрытия железнодорожных путей мобильной связью четвертого поколения (4G) - для этого проекта планируют в следующем году привлечь бюджетное финансирование.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест в комментарии НВ Бизнес.

По словам Шелеста, на сегодня вдоль железнодорожных путей отсутствует достаточная инфраструктура (базовые станции) для обеспечения качественного доступа к 4G в вагонах.

Кроме того, по его словам, поскольку в вагонах происходит значительное затухание сигнала, базовые станции нужно ставить каждые 2-3 километра, что достаточно затратно.

"Сейчас мы изучаем технологические возможности - или обеспечивать направление от башен до поезда стандартный LTE, или размещать на крыше каждого вагона ретрансляторы, которые будут принимать транспортный сигнал и передавать его внутрь конечным потребителям", - сказал замминистра.

Также рассматривается возможность замены стекла в вагонах поездов на стекло, которое меньше гасит сигнал от вышек мобильной связи.

"Если говорить цифрами, среднее затухание сигнала от базовой станции в вагоне - около 20 децибел (сигнал затухает в 4 раза). При замене стекла на новое сам сигнал затухает только на 5 дБ. То есть, создается гораздо лучше проницаемость, что позволяет строить гораздо меньше башен", - пояснил он.

Отмечается, что официально созданной рабочей группы пока нет, но коммуникация по совместному проекту Минцифры и УЗ продолжается с прошлого года.

При этом, интернетизация железной дороги уже тестировалась на участке Борисполь-Киев оператором Vodafone Украины, но полноценный тест участка пока невозможен из-за низкой наполненности поездов в связи с карантинными ограничениями.

Пока неизвестен также объем бюджетного финансирования, которое в Минцифры планируют привлечь для проекта уже в следующем году.

"Сейчас мы общаемся с операторами, с Укрзализныцей о том, какой технический вариант будет наиболее целесообразен и какими должны быть расходы и временные рамки, чтобы построить эти базовые станции, подключить их к электроэнергии и настроить оборудование", - резюмировал Шелест.