Блінкен планує обговорити "Північний потік-2" з Лавровим – ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим на полях міністерської сесії Арктичної ради може обговорити тему будівництва "Північного потоку-2".

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на представника Держдепу США високого рангу

Пряма мова: "Вважаю, що ця тема ("Північний потік-2" – ред.) може виникнути на двосторонніх переговорах (з представниками влади Данії – ред.). І, я думаю, що те саме стосується і Лаврова".

"Ми, як і Конгрес, дуже чітко висловили свою думку про "Північний потік 2", (...) що це російський стратегічний проект, який підриває європейську безпеку, європейську енергетичну безпеку".

"Ми не прагнемо до ескалації, ми просто, знову ж таки, шукаємо більш передбачувані, стабільні відносини.

І, я думаю, що є сфери, в рамках яких ми можемо обговорити це з міністром закордонних справ Лавровим".

Деталі: Стенограму розмови американського чиновника з журналістами розповсюдив Держдеп.

За його словами, зустріч Блінкена і Лаврова буде спрямована на те, щоб обговорити роботу в сферах, у яких у Росії і США "є взаємні інтереси".

Передісторія:

Білий дім веде перемовини щодо призначення спецпосланника з припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - на цю посаду розглядають Амоса Хохштейна, який працював у наглядовій раді Нафтогазу.

В середині березня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва "Північного потоку-2".

Українська правда