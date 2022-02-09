Австрія вважає малоймовірною сертифікацію "Північного потоку-2"

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Австрія вважає малоймовірним, що німецький регулятор у нинішніх умовах надасть необхідне схвалення газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив у Києві федеральний міністр з європейських та міжнародних справ Австрії Александер Шалленберг під час спільної пресконференції з главами МЗС України, Чехії та Словаччини, передає Укрінформ.

"Малоймовірно, що "Північний потік-2" отримає необхідне схвалення з боку відповідного німецького регулятора з огляду на нинішню ситуацію (ескалацію російсько-українського конфлікту та військові погрози Кремля – ред.)", - заявив Шалленберг.

Також міністр повторив свою позицію, яка полягає в тому, що не потрібно робити "Північний потік-2" "наріжним каменем" санкційного режиму проти РФ, оскільки мова йде про проєкт, який ще навіть не запрацював. На його переконання, ця тема не зможе бути переконливою для того, щоб Москва могла змінити свою позицію. "Мені не дуже подобається, що у нас є дискусії, у яких фокус лише на двох основних речах: "Північний потік-2" та SWIFT", - заявив австрійський міністр.

Він вказав на те, що відносини між ЄС та РФ в економічній сфері є більш широкими. "І я б хотів чітко заявити, що ми працюємо в рамках ЄС над широким та масивним санкційним пакетом у випадку військової агресії", - заявив Шалленберг.

За його словами, у ЄС наявний консенсус з цього приводу, і Австрія підтримає санкційний пакет проти Росії у разі подальшої військової агресії.

Австрійський міністр також вказав на те, що стабільність та безпека України мають безпосередній вплив на регіон Центральної Європи і Австрію зокрема. "Безпека України – це і наша безпека", - заявив він.

Шалленберг вказав на те, що попри свій нейтральний статус Австрія стоїть на боці українського народу. "Австрія стоїть на вашій стороні. Ми не є членом НАТО. Ми нейтральна країна і маємо конституційні обмеження. Але ми стоїмо на боці українського народу, коли мова заходить про гуманітарну допомогу ", - заявив він.

Нагадуємо:

"Північний потік - 2" – російський газопровід, збудований в обхід України. Його проклали по дну Балтійського моря з РФ до Німеччини.

Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".

У серпні компанія Nord Stream 2, оператор будівництва "Північного потоку-2", програла у німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

У листопаді Німецький федеральний регулятор відтермінував сертифікацію "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу.