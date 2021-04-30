Вітренко розповів, у якому випадку "Нафтогаз" буде імпортувати газ влітку

"Нафтогаз" буде імпортувати газ влітку, якщо це буде потрібно, щоб українські споживачі взимку не лишились без газу, але це має бути комбінація багатьох заходів.

Про це голова правління компанії Юрій Вітренко заявив на прес-конференції, відповідаючи на питання, як він оцінює необхідність імпорту Нафтогазом природного газу цього літа.

"Ми будемо дивитись на ситуацію. Проблема полягає в тому, що, з одного боку, в підземних сховищах газу є достатньо обсягів, але вони належать компаніям - приватним, іноземним.

Питання полягає в тому, що вони цей газ можуть або забрати з цих сховищ і експортувати, наприклад, в Європу, навіть влітку чи восени, і, відповідно, взимку ми залишимось з певним дефіцитом газу.

Потрібно на це більш уважно подивитись - і на механізми забезпечення так званої безпеки поставок газу, щоб держава розуміла, що важливі потреби споживачів завжди будуть забезпечені взимку, коли холодно", - сказав Вітренко.

"Ми будемо працювати разом з державою, щоб ми точно всі розуміли, що українські споживачі взимку не залишаться без газу. Якщо для цього потрібно буде додатково імпортувати газ самому "Нафтогазу", ми будемо це робити. Але це має бути комбінація багатьох заходів", - додав він.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" ще не вирішив, чи буде влітку купувати природний газ за імпортом для його закачування в підземні сховища країни, заявляв перед звільнення уже екс-голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Економічна правда