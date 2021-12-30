Імпорт ігристих вин до України за рік зріс на 44%

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У 2021 році імпорт ігристих вин до України у грошовому вимірі становить 54,7 млн доларів - це на 44% більше порівняно з аналогічним показником минулого року і в 2,6 рази більше проти показника 5 років тому.

Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) з посиланням на дані Державної митної служби та Державного комітету статистики.

В асоціації додають, що причин такої тенденції декілька:

Зменшення українського виробництва ігристих вин: за останніх 5 років виробництво українських вин скоротилося на 39%, за 2021 рік - десь на 2%;

Часткова зміна смакових уподобань українців.

При цьому, основними постачальниками ігристих вин в Україну є європейські країни. У 2021 року це були Італія (54% імпорту в грошовому вимірі), Франція (18%), Іспанія (10%), Німеччина (5%) та Грузія (4%).

"І в залежності від географічної прив’язки можна зрозуміти, який вид ігристого імпортується в Україну. За законодавством ЄС, називати продукти географічними зазначеннями мають право лише виробники, які зареєстрували його. Тому з Італії в Україну везуть Просекко та Асті Спуманте, з Франції – Шампанське, а з Іспанії – Каву", - кажуть в УКАБ.

Зазначається, що експорт ігристих вин з України також присутній, але його обсяги в 7 разів менші в порівнянні з імпортом.

У 2021 році експорт ігристих вин у грошовому вимірі становив близько 7,9 млн доларів.

"Водночас потрібно врахувати, що лише близько 40-45% експорту - це ігристі українського походження, решта - реекспорт європейських вин", - пояснили в асоціації.