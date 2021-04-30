Витренко рассказал, в каком случае "Нафтогаз" будет импортировать газ летом

"Нафтогаз" будет дополнительно импортировать газ летом, если это потребуется, чтобы украинские потребители зимой не остались без газа, но это должно быть сочетание многих мероприятий.

Об этом глава правления компании Юрий Витренко заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он оценивает необходимость импорта Нафтогазом природного газа этим летом.

"Мы будем смотреть на ситуацию. Проблема заключается в том, что, с одной стороны, в подземных хранилищах газа достаточно объемов, но они принадлежат компаниям - частным, иностранным.

Вопрос заключается в том, что они этот газ могут или забрать из этих хранилищ и экспортировать, например, в Европу, даже летом или осенью, и, соответственно, зимой мы останемся с определенным дефицитом газа.

Нужно на это более внимательно посмотреть - и на механизмы обеспечения так называемой безопасности поставок газа, чтобы государство понимало, что важные потребности потребителей всегда будут обеспечены зимой, когда холодно", - сказал Витренко.

"Мы будем работать вместе с государством, чтобы мы точно все понимали, что украинские потребители зимой не останутся без газа. Если для этого потребуется дополнительно импортировать газ самому "Нафтогазу", мы будем это делать. Но это должно быть сочетание многих мероприятий", - добавил он.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища страны, ранее заявил уже экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Экономическая правда