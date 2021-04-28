"Нафтогаз" може відмовитися від імпорту газу – Коболєв

"Нафтогаз України" ще не вирішив, чи буде влітку купувати природний газ за імпортом для його закачування в підземні сховища країни.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

Керівник "Нафтогазу" нагадав, що наразі значні обсяги газу в українських підземках зберігають приватні закордонні (майже 5 млрд куб м) і вітчизняні компанії.

"Якщо ці компанії залишаються в підземці, то функція наповнення ПСГ і збереження тиску в газотранспортній системі для зимового періоду буде виконуватися ринком. Якщо вона не буде виконуватися ринком, то нам доведеться йти до акціонера і говорити з ним про те, хто її виконує. Теоретично це функція нового оператора ГТС балансувати ринок природного газу", – пояснив Коболєв.

"Наскільки [заповнення] підземки в цій ситуації стане фінансово нашим або їхнім (Оператора ГТС - ред) зобов'язанням, це і визначить, будемо ми купувати газ чи не будемо", – додав Коболєв.

У той же час голова "Нафтогазу" зазначив, що якщо група і вийде на ринок для закупівлі газу, то звичайно не буде заздалегідь публічно оголошувати про терміни та обсяги, щоб не піднімався ажіотаж і не росли ціни.

Згідно зі звітом регулятора, "Нафтогаз України" в 2020 році імпортував всього 0,57 млрд кубометрів газу в порівнянні з 6,79 млрд куб. м в 2019 році.

Маючи в своєму розпорядженні значні запаси газу в сховищах, Україна в 2021 році майже не здійснює його імпорт – за перший квартал він становив лише 0,5 млрд куб м, що в 5,7 рази менше, ніж в січні-березні 2020 року.

Станом на 26 квітня в ПСГ України знаходяться 15,33 млрд куб м газу. Відбір зі сховищ все ще триває, в останні дні він становить близько 14 млн куб м на добу.