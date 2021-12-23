Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ 

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Україна продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з Російською Федерацією.

Про це відомо з засідання уряду, проєкт постанови.

Уряд схвалив зміни до постанови Кабінету міністрів від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

А саме, змінами продовжено дію постанови до 31 грудня 2022 року замість 31 року 2021 року.

Серед заборонених для імпорту товарів – м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, солодощі, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.

Нагадуємо:

15 травня Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. У 2019 році дію постанови також продовжили до кінця 2021 року.

Йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів.

Спеціальне мито, введення якого також підтримав уряд, буде застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.

Економічна правда