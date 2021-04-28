Київ послаблює карантин і запускає транспорт з 1 травня

З 1 травня у Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу громадського транспорту та метро у звичайному режимі.

Джерело: брифінг мера Києва Віталія Кличка 28 квітня

Пряма мова: "Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про послаблення протиепідемічних заходів у столиці.

Отже, з 1 травня весь наземний громадський транспорт та метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. З дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм та правил".

Деталі: Крім того, з 1 травня, відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Відновлять роботу Центри надання адмінпослуг, але прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.

Із 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Також у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Передісторія:

19 березня Київ опинився у "червоній" зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали.

Із 5 квітня у Києві посилили карантин: не працюють школи й дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно використовувати спеціальні перепустки.

14 квітня суворі обмеження у столиці продовжили до 30 квітня.

Українська правда