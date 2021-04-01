Штраф для АЗС групи Коломойського: в АМКУ готові до судових оскаржень

Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська заявила, що штраф у 4,7 млрд грн, накладений на АЗС групи "Приват" Ігоря Коломойського, - найбільший штраф в історії АМКУ на ринку автомобільного пального.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, найбільші штрафи отримали такі відповідачі:

ПАТ "ТФП НК "УКРТАТНАФТА" - 2 297 512 867 грн

ПАТ "УКРНАФТА" - 2 368 987 867 грн

ТОВ "ХЕШТ" - 2 650 118 грн

ДП "Фірма "УКРТАТНАФТАСЕРВІС" - 2 530 791 грн

ТОВ "ЕНСІС" - 1 161 174 грн

ТОВ "ВЕРАНЖ" - 1 035 648 грн.

Піщанська зазначила, що АМКУ готовий до будь-якого розвитку подій далі, зокрема - і до судових оскаржень.

"Повний текст рішення Комітету оприлюднимо на офіційному сайті АМКУ впродовж 10 днів.

Ми доклали колосальних зусиль, аби дійти до Верховного Суду, завершити розслідування та, врешті, прийняти рішення. Готові до будь-якого розвитку подій далі, зокрема – і до судових оскаржень. Боротьба триватиме, доки усі усвідомлять, що чесно працювати в Україні вигідніше, аніж - "за схемами", - додала вона.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними узгодженими діями і наклав на компанії штраф – 4,7 млрд грн.

Справа стосується цін на світлі нафтопродукти. Встановлено, що у сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картками та паливними картками "Авіас". У цьому проекті беруть участь близько 1625 АЗС. Вони працюють під різними брендами у всіх регіонах, а їхня кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Справу щодо можливої змови на ринку палива АМКУ відкрив у 2016 році.

Пов’язана з групою Приват "Укртатнафта" заявляє, що штраф Антимонопольного комітету у 2,9 мільярда гривень щодо змови у 2016 році на ринку пального є протиправним, адже Комітет не врахував наданих компанією експертиз.

"Укрнафта" планує оскаржити в суді рішення Антимонопольного комітету, який оштрафував компанію за "картельну змову" на ринку пального.

Економічна правда