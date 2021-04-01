Штраф для АЗС группы Коломойского: в АМКУ готовы к судебным обжалованиям

Председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская заявила, что штраф в 4,7 млрд грн, наложенный на АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского, - крупнейший штраф в истории АМКУ на рынке автомобильного топлива.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, самые большие штрафы получили такие ответчики:

ПАО "ТФП НК" Укртатнафта "- 2 297 512 867 грн

ПАО "Укрнафта" - 2 368 987 867 грн

ООО "ХЕШТ" - 2 650 118 грн

ГП "Фирма "Укртатнафтасервис" - 2 530 791 грн

ООО "ЭнСиСи" - 1 161 174 грн

ООО "ВЕРАНЖ" - 1 035 648 грн.

Пищанская отметила, что АМКУ готов к любому развитию событий дальше, в частности - и к судебным обжалованиям.

"Полный текст решения Комитета обнародуем на официальном сайте АМКУ в течение 10 дней.

Мы приложили колоссальные усилия, чтобы дойти до Верховного Суда, завершить расследование и, наконец, принять решение. Готовы к любому развитию событий дальше, в частности - и к судебным обжалованиям. Борьба будет продолжаться, пока все осознают, что честно работать в Украине выгоднее, чем - "по схемам", - добавила она.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет признал действия компаний группы "Приват" Игоря Коломойского антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.

Дело касается цен на светлые нефтепродукты. Установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл в 2016 году.

Связана с группой Приват "Укртатнафта" заявляет, что штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривень по сговору в 2016 году на рынке топлива является противоправным, ведь Комитет не учел предоставленных компанией экспертиз.

"Укрнафта" планирует обжаловать в суде решение Антимонопольного комитета, который оштрафовал компанию за "картельный сговор" на рынке топлива.

Экономическая правда