Банки позбулися ще понад 7% проблемних кредитів

За 2020 рік частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася на 7,4% до 41% на 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У НБУ зазначають, що змінили вимоги до організації банками процесу управління проблемними активами, а також були визначені критерії для списання активів, за якими не очікується повернення боргу.

Повідомляється, що держбанки за 2020 рік списали 30,6 млрд грн та 3,1 млрд у доларовому еквіваленті в іноземній валюті зарезервованої заборгованості. Так, державні банки у за рік скоротили частку непрацюючих кредитів (Non-performing loan, NPL - ЕП) з 63,5% до 57,4%.

"Також значну роботу з очистки від непрацюючих кредитів проробили банки з іноземним капіталом (без банків РФ), у яких частка NPL за 2020 рік знизилася з 16% до 12,3%", - додають у регуляторі.

Банки з українським капіталом за рік знизили частку NPL з 18,6% до 14,6%. Їхнім основним інструментом зі скорочення непрацюючих кредитів є списання та продаж.

У Нацбанку очікують, що до 2023 року банки зможуть скоротити обсяг NPL до 24%, "а у разі суттєвого зростання кредитування рівень NPL знизиться до менше 20%".

"Сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їхній капітал. Адже рівень резервування становить 98%. Проте така частка непрацюючих кредитів – це не лише тягар для банків, а і питання їхньої інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати", – додав голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо:

НБУ веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо створення спеціалізованого суду для врегулювання суперечок щодо непрацюючих позик банків (NPL).

Економічна правда