Банки избавились от еще более 7% проблемных кредитов

За 2020 год доля неработающих кредитов в банках сократилась на 7,4% до 41% на 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ отмечают, что изменили требования к организации банками процесса управления проблемными активами, а также были определены критерии для списания активов, по которым не ожидается возврата долга.

Сообщается, что госбанки за 2020 год списали 30,6 млрд грн и 3,1 млрд в долларовом эквиваленте в иностранной валюте зарезервированной задолженности. Так, государственные банки в за год сократили долю неработающих кредитов (Non-performing loan, NPL - ЭП) с 63,5% до 57,4%.

"Также значительную работу по очистке от неработающих кредитов проделали банки с иностранным капиталом (без банков РФ), в которых доля NPL за 2020 год снизилась с 16% до 12,3%", - добавляют в регуляторе.

Банки с украинским капиталом за год снизили долю NPL с 18,6% до 14,6%. Их основным инструментом по сокращению неработающих кредитов является списание и продажу.

В Нацбанке ожидают, что к 2023 году банки смогут сократить объем NPL до 24%, "а в случае существенного роста кредитования уровень NPL снизится до менее 20%".

"Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал. Ведь уровень резервирования составляет 98%. Однако такая доля неработающих кредитов - это не только бремя для банков, а и вопрос их инвестиционной привлекательности, которую нужно повышать", - добавил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним:

НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров по неработающим займам банков (NPL).

Экономическая правда



