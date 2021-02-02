Україна обговорює з МВФ створення фінансового суду - Шевченко
НБУ веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо створення спеціалізованого суду для врегулювання суперечок щодо непрацюючих позик банків (NPL).
Про це в інтерв’ю Reuters розповів голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Спеціалізований суд, або палата суду, буде покликаний забезпечити кращий захист кредиторам, які подекуди не в змозі повернути свої позики через корупцію у судовій системі. НБУ планує зменшити частку непогашених позик до 24% до 2023 року проти 42% на станом на 1 грудня 2020 року.
"Обсяг кредитів у банківській системі становить понад один трильйон гривень, що становить близько 40 мільярдів доларів. Це велика сума, яку варто захищати".
Залучення МВФ, разом із низкою реформ, є передумовами для отримання Україною подальших траншів з допомоги у 5 млрд доларів, про що домовилися у червні минулоріч.
В НБУ заявили, що практика кредитування ПриватБанку до його націоналізації призвела до збитків банку у 5,5 мільярда доларів, чого не визнають його ексвласники.
"Тому наразі ми обговорюємо варіант створення в Україні спеціалізованого суду чи палати суду, який буде розглядати питання між кредиторами та позичальниками, а також між інвесторами та одержувачами інвестицій", - сказав Шевченко.
За його словами, зменшення обсягів непрацюючих кредитів (non-performing loans, NPL) допоможе залучити іноземних приватних інвесторів до банківської системи України.
Шевченко зауважив, що наявність понад половини сектору у власності держави є "великим системним ризиком", а НБУ хоче знизити цю частку до 25% до 2025 року.
Нагадаємо:
"Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.
Економічна правда
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