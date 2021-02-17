SpaceX закінчила збирати ще один прототип Starship

Станом на 17 лютого американська приватна космічна компанія SpaceX, що належить винахіднику Ілону Маску, вже підготувала до випробувальних запусків два прототипи міжпланетних багаторазових кораблів Starship.

Джерело: Трансляція з космодрому

Деталі: На пусковому комплексі біля містечка Бока Чика, штат Техас, вже встановлено 10-ий прототип багаторазового корабля Starship. Очікується, що його запуск відбудеться у найближчі тижні.

16 лютого в Техасі, США завершили підготовку 11-го прототипу Starship в той час, коли ще чотири тестові моделі багаторазових міжпланетних кораблів наразі ще будуються.

В Бока Чика також тривають роботи з підготовки Superheavy BN1 та BN2 – ракети-носія для Starship. 24 грудня Маск повідомив, що її перший запуск відбудеться вже за "кілька місяців".

Нагадаємо:

10 грудня SpaceX вперше провела масштабні льотні випробування Starship. Запуск на 12,5 кілометрів і управління ракетою при посадці пройшли вдало, але через замалий тиск палива швидкість приземлення була завеликою. Тоді прототип розбився в центрі стартового поля.

2 лютого компанія повторила тест, але прототип також розбився з тих же причин.

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку –в наступні чотири роки.

24 січня SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики. Загальна маса 143 апаратів від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

20 січня SpaceX доставила на орбіту Землі 17-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала сім подібних місій.

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Українська правда