SpaceX закончила собирать еще один прототип Starship
По состоянию на 17 февраля американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащей изобретателю Маску, уже подготовила к испытательным пускам два прототипа межпланетных многократных кораблей Starship.
Источник: Трансляция с космодрома
Детали: На пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас уже установлено десятый прототип многоразового корабля Starship. Ожидается, что его запуск состоится в ближайшие недели.
16 февраля в Техасе, США завершили подготовку 11-го прототипа Starship в то время, когда еще четыре тестовые модели многоразового межпланетного корабля еще строятся.
В Бока Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. 24 декабря Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".
Напомним:
10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип разбился в центре стартового поля.
2 февраля компания повторила тест, но прототип также разбился по тем же причинам.
1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.
24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.
20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.
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