Україна і Туреччина обговорюють виробництво ракетоносіїв – віцепрем’єр

Україна обговорює з Туреччиною можливість спільно створювати ракетоносії.

Джерело: віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За його словами, Україна працює по міжнародному проєкту "Антарес" – "це фактично постачання перших ступенів для американських ракетоносіїв".

Пряма мова: "Це невеличкі замовлення поки. Але ми зараз шукаємо серйозних партнерів, у тому числі розмовляємо з Турецькою Республікою, щодо можливості комерціалізації ракетної галузі в плані того, щоб створити спільно ракетоносії, щоб можна було стартувати з території третіх країн. Тому що ні наша, ні турецька сторона місця для космодрому нормального надати не можемо".

Деталі: Віцепрем’єр зазначив, що Україна повинна знайти врешті-решт своє місце в міжнародному розподілі в таких високотехнологічних галузях, як авіація і ракетно-космічна.

Українська правда