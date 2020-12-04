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Уряд отримав пропозиції щодо обмежень під час зимового локдауну

П'ятниця, 4 грудня 2020, 20:10
 

Кабінет міністрів розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень із урахуванням пропозицій голів міст та ОДА.

Джерело: Урядовий портал

Деталі: Уряд розробляє перелік можливих протиепідемічних обмежень, зокрема, враховуючи відповіді та пропозиції, які в опитуванні надали голови міст та обласних державних адміністрацій.

Зазначається, що представники місцевої влади спільні в думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Повний перелік обмежень оприлюднять на засідання уряду 9 грудня.

Передісторія:

У владних коридорах обговорювали різні варіанти запровадження тотального карантину: на Новий рік та Різдво, ще до свят чи й після Нового року

Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня.

Керівник МОЗ констатував, що очікуваного результату він не дав через порушення обмежень українцями, тож продовжувати його не планують.

2 грудня уряд підтвердив, що карантин вихідного дня не продовжать.

МОЗ запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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