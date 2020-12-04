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Кабмин получил предложения об ограничениях зимнего локдауна

Пятница, 4 декабря 2020, 20:10
 

Кабинет министров разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений с учетом предложений глав городов и ОГА.

Источник: Правительственный портал

Детали: Правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

Отмечается, что представители местной власти едины в мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень ограничений обнародуют на заседание правительства 9 декабря.

Предыстория:

Во властных коридорах обсуждали разные варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года.

С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня.

Руководитель Минздрава констатировал, что ожидаемого результата он не дал из-за нарушения ограничений украинцами, поэтому продолжать его не планируют..

2 декабря правительство подтвердило, что карантин выходного дня не продлевают.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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карантин Кабмин

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