Рада підтримала прискорений доступ до вакцин від COVID-19

На засіданні 4 грудня Верховна Рада проголосувала за зменшення терміну реєстрації вакцини від COVID-19 до 5 днів.

Законопроєкт 4314 підтримали за основу ("За" - 267) та в цілому ("За" - 270). Запропоновані зміни передбачають затвердження протоколів клінічних випробувань вакцини від COVID-19 у строк до п’яти календарних днів. Раніше ця норма стосувалась лише ліків від коронавірусу.

За словами ініціаторки законопроєкту депутатки Ольги Стефанишиної, без цих змін реєстрація вакцин проходить близько півроку.

Також 4314 забезпечує дію порядку затвердження протоколів до кінця карантину, раніше дія закінчувалась 1 січня 2021 року.

"Вже на етапі клінічних випробувань Україна зможе безкоштовно провакцинувати до 50 тисяч людей від COVID-19. А потім швидко завезти вакцину в країну", - коментує Стефанишина.

Економічна правда