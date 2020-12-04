Рада поддержала ускоренный доступ к вакцинам от COVID-19

На заседании 4 декабря Верховная Рада проголосовала за уменьшение срока регистрации вакцины от COVID-19 до 5 дней.

Законопроект 4314 поддержали за основу ("За" - 267) и в целом ("За" - 270). Предложенные изменения предусматривают утверждение протоколов клинических испытаний вакцины от COVID-19 в срок до пяти календарных дней. Ранее эта норма касалась только лекарств от коронавируса.

По словам инициатора законопроекта депутатки Ольги Стефанишиной, без этих изменений регистрация вакцин проходит около полугода.

Также 4314 обеспечивает действие порядка утверждения протоколов до конца карантина, ранее действие заканчивалось 1 января 2021.

"Уже на этапе клинических испытаний Украина сможет бесплатно провакцинировать до 50 тысяч людей от COVID-19. А потом быстро завезти вакцину в страну", - комментирует Стефанишина.

Экономическая правда