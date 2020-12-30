Хтось із України може виграти $ 401 млн в Mega Millions в цю п'ятницю

Джекпот популярної американської лотереї Мега Мільйони продовжує зростати. Цієї п'ятниці, в першому в 2021 тиражі, вона розіграє $ 401 млн.

Але, якщо ви думаєте, що тільки у американців є можливість виграти надзвичайний приз, ми хочемо вас порадувати - це не так! Шанс зірвати джекпот є у гравців з будь-якої країни світу. Ось як ви можете це зробити!

Правила Мега Мільйонів

Правила лотереї вкрай прості - вам потрібно відзначити на вашому бланку 5 номерів від 1 до 70, і додатковий номер, т. Н. "Мега куля" від 1 до 25. Збіг всіх 6 принесе вам заповітний джекпот в десятки або сотні мільйонів доларів, але цим можливості виграти по-крупному в Мега Мільйони не обмежуються.

Другий приз лотереї - за збіг 5 основних номерів - принесе вам як мінімум $ 1 млн. Якщо ви скористаєтеся мультиплікатором "Megaplier", ваш другий приз може вирости до $ 5 млн. Тиражі лотереї проводяться двічі в тиждень - по вівторках і п'ятницях, о 23:00 за північноамериканським східним часом (UTC -5).

Де купити лотерейний квиток?

Хоча квитки Мега Мільйонів продаються лише на території США, в ній можуть брати участь гравці знаходяться на іншому кінці світу. Як? За допомогою онлайн-сервісом покупки квитків, таких як theLotter.com, що пропонують участь в найбільших тиражах світу.

Сайт з'явився на ринку трохи менше 20 років тому, і за минулий час з тих пір виплатив своїм гравцям призи на суму в понад $ 100 мільйонів, включаючи джекпоти і другі призи в лото США.

Всі виграші клієнтів сайту виплачуються без комісій. Оплата послуг сайту здійснюється за рахунок невеликої добавки до ціни квитка, яку ви платите при його покупці.

Як грати в Mega Millions онлайн?

Хочете випробувати удачу? Немає проблем. Як ми зазначили вище, процес гри дуже простий і не займає багато часу. Ось що вам треба зробити:

1. Зареєструватися на сайті theLotter.com;

2. Вибрати Мега Мільйони зі списку, що містить близько 50 лотерей;

3. Вибрати 5 основних і 1 додатковий номер;

4. Опція: поставте галочку в поле "Megaplier", щоб в разі виграшу помножити ваш приз;

5. Підтвердіть покупку.

Після цього вам залишиться тільки дочекатися тиражу! Невеликі виграші будуть переведені на ваш баланс на сайті незабаром після завершення тиражу. А якщо фортуна вам усміхнеться, і вам пощастить виграти величезний приз Мега Мільйонів, вам, можливо доведеться приїхати в США, щоб особисто отримати його. В такому випадку сайт theLotter.com допоможе вам вирішити питання, пов'язані з поїздкою.

Подаруйте собі шанс виграти приголомшливий приз в $ 401 млн на цей Новий рік! Ми будемо тримати за вас кулаки!