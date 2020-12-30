Кто-то из Украины может выиграть $401 миллион в Mega Millions в эту пятницу

Джекпот популярной американской лотереи Мега Миллионы продолжает расти. В эту пятницу, в первом в 2021 тираже, она разыграет $401 млн.

Но, если вы думаете, что только у американцев есть возможность выиграть баснословный приз, мы хотим вас порадовать – это не так! Шанс сорвать джекпот есть у игроков из любой страны мира. Вот как вы можете это сделать!

Правила Мега Миллионов

Правила лотереи крайне просты – вам нужно отметить на вашем бланке 5 номеров от 1 до 70, и дополнительный номер, т. н. "Мега шар" от 1 до 25. Совпадение всех 6 принесет вам заветный джекпот в десятки или сотни миллионов долларов, но этим возможности выиграть по-крупному в Мега Миллионах не ограничиваются.

Второй приз лотереи – за совпадение 5 основных номеров – принесет вам как минимум $1 млн. Если вы воспользуетесь мультипликатором "Megaplier", ваш второй приз может вырасти до $5 млн. Тиражи лотереи проводятся дважды в неделю – по вторникам и пятницам, в 23:00 по североамериканскому восточному времени (UTC −5).

Где купить лотерейный билет?

Хотя билеты Мега Миллионов продаются лишь на территории США, в ней могут участвовать игроки находящиеся на другом конце света. Как? С помощью онлайн-сервисом покупки билетов, таких как theLotter.com, предлагающих участие в крупнейших тиражах мира. Сайт появился на рынке чуть менее 20 лет назад, и за прошедшее с тех пор время выплатил своим игрокам призы на сумму в более $100 миллионов, включая джекпоты и вторые призы в лото США. Все выигрыши клиентов сайта выплачиваются без комиссий. Оплата услуг сайта осуществляется за счет небольшой добавки к цене билета, которую вы платите при его покупке.

Как играть в Mega Millions онлайн?

Хотите испытать удачу? Нет проблем. Как мы отметили выше, процесс игры крайне прост и не занимает много времени. Вот что вам надо сделать:

1. Зарегистрироваться на сайте theLotter.com;

2. Выбрать Мега Миллионы из списка, содержащего около 50 лотерей;

3. Выбрать 5 основных и 1 дополнительный номер;

4. Опция: поставьте галочку в поле "Megaplier", чтобы в случае выигрыша помножить ваш приз;

5. Подтвердите покупку.

После этого вам останется только дождаться тиража! Небольшие выигрыши будут переведены на ваш баланс на сайте вскоре после завершения тиража. А если фортуна вам улыбнется, и вам повезет выиграть огромный приз Мега Миллионов, вам, возможно придется приехать в США, чтобы лично получить его. В таком случае сайт theLotter.com поможет вам решить вопросы, связанные с поездкой.

Подарите себе шанс выиграть потрясающий приз в $401 млн на этот Новый год! Мы будем держать за вас кулаки!