Керівництво ЄС підписало угоду про відносини з Британією після Brexit

Глави керівних органів ЄС у середу вранці підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомленням пресслужби Ради ЄС.

"Сьогодні вранці від імені Європейського Союзу президент Європейської ради та президент Європейської комісії підписали угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією", - сказано у повідомленні.

Тепер ця угода буде доставлена до Сполученого Королівства для підписання прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, після чого з 1 січня вона почне діяти у режимі тимчасового застосування.

"Угода, яку ми підписали сьогодні, є результатом місяців напружених переговорів, в яких Європейський Союз продемонстрував безпрецедентний рівень єдності. Це справедлива і збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси ЄС і створює стабільність та передбачуваність для громадян і компаній", - цитує пресслужба главу Євроради Шарля Мішеля.

Далі угоду мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.

Нагадаємо, Британія уклала торгову угоду з Європейським Союзом про подальші торгові відносини після Brexit 24 грудня, всього за сім днів до того, як вона вийде з одного з найбільших торгових блоків світу.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

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Європейська правда