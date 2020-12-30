Руководство ЕС подписало соглашение об отношениях с Британией после Brexit

Главы руководящих органов ЕС в среду утром подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Британией после выхода королевства из состава Евросоюза.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщению пресс-службы Совета ЕС.

"Сегодня утром от имени Европейского Союза президент Европейского совета и президент Европейской комиссии подписали соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией", - говорится в сообщении.

Теперь это соглашение будет доставлено в Соединенное Королевство для подписания премьер-министром Борисом Джонсоном, после чего с 1 января оно начнет действовать в режиме временного применения.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом месяцев напряженных переговоров, в которых Европейский Союз продемонстрировал беспрецедентный уровень единства. Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает основные интересы ЕС и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний", - цитирует пресс-служба главу Евросовета Шарля Мишеля.

Далее соглашение должны рассмотреть Европейский парламент и Совет ЕС, прежде чем оно будет ратифицировано Евросоюзом.

Напомним, Великобритания заключила торговое соглашение с Европейским Союзом о дальнейших торговых отношениях после Brexit 24 декабря - всего за семь дней до окончательного выхода из единого рынка и прекращения распространения на нее правил ЕС.

Поздняя договоренность по соглашению означает, что парламентская ратификация до конца года невозможна, поэтому идет речь о "временном применении" соглашения с 1 января.

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Европейская правда