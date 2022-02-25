Не менше, ніж відключення SWIFT

Вчора було оголошено про нові пакети санкцій, які спільно погодили країни Великої Сімки.

Серед них — обмеження можливості розрахунків російському бізнесу та російському уряду у євро, доларах, єнах, фунтах; обмеження щодо високотехнологічного експорту до Росії; запроваджено персональні санкції щодо російських еліт тощо.

Андерс Аслунд з університету Джорджтау назвертає увагу на те, що санкції проти "Сбербанку" будуть болючим для фінансової системи Росії у короткостроковій перспективі, але ці санкції не такі жорсткі, як проти ВТБ.

Щодня держбанки РФ проводять операцій на 46 млрд доларів, 80% з них відбувається у доларах. Це критично важливі експортно-імпортні операції із країнами всього світу, які від сьогодні будуть неможливими (крім операцій з Китаєм).

Уряд РФ змушений буде залишати валютну виручку у банках Європи, або користуватись складними дорогими схемами для повернення валютної виручки.

- "Сбербанк" відрізаний від транзакцій у ключових світових валютах, ВТБ повністю заблокований, його активи заморожені. Це нанесе шкоду стабільності банківської системи РФ.

- Громадяни РФ у інших країнах світу не зможуть скористатись своїми кредитними та дебетними картками.

- Іноземні компанії, які працюють у РФ, не зможуть виводити прибуток до своїх країн. Вони змушені будуть згортати свою діяльність у РФ, мінімізувати чи закривати компанії, виводити інвестиції.

Сукупність введених санкцій виглядає по ефекту не меншими, ніж відключення SWIFT, а ймовірно вони будуть і потужнішими.

Старший економіст CASE Ukraine Володимир Дубровський каже, що санкції проти банківської системи РФ були б жорсткішими, якби до переліку додати російський Центробанк.

"Найбільш потужною санкцією з миттєвим ефектом було б приєднання до цього переліку банків — Центробанку Росії. Адже з більш ніж 600 млрд зовнішніх резервів, які ЦБР накопичив саме на випадок жорстких санкцій, лише 12 млрд - це готівка, а решта — або мало ліквідні цінні папери, або, здебільшого, безготівкові долари.

Тобто, по суті — просто електронні записи на носіях ФРС. Обмеживши доступ до них, можна за лічені дні зруйнувати російську економіку, спровокувавши валютну паніку, яку не буде чим гасити.

Так, це "не за правилами", і більшість фінансистів вважатиме це "кощунством". Але хіба за правилами грає Путін?

Хіба не такі самі, а то й гірші, відчуття викликає його неспровокована агресія проти України? Винятковий випадок потребує виняткового рішення" — пояснює Володимир Дубровський.