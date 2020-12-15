Джонсон: Сценарій "без угоди" є найбільш імовірним після Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повторив своїм міністрам, що найбільш вірогідним результатом торгових переговорів з Європейським союзом буде відсутність угоди.

Про це повідомляє Reuters.

"Джонсон знову наголосив на бажанні досягти угоди про вільну торгівлю, але не за всяку ціну, і повторив, що будь-яка угода має поважати незалежність і суверенітет Британії", - сказав представник уряду.

"Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що нездатність досягти угоди і завершення перехідного періоду на умовах схожих з австралійськими залишається найбільш ймовірним результатом, але твердо має намір продовжити переговори щодо розбіжностей, які залишаються", - додав він.

У Австралії немає торговельної угоди з ЄС, торгівля між сторонами регулюється правилами СОТ з усіма відповідними тарифами на експорт.

Як відомо, Лондон та Брюссель домовились продовжити переговори попри плани зробити минулий тиждень останньою спробою досягти згоди.

Останні переговори, що відбулися 12 грудня, не принесли успіху – Велика Британія відхилила пропозицію ЄС як "неприйнятну".

Сценарій "без угоди" означатиме, що з початку 2021 року торговий режим між Британією та ЄС визначатимуть лише правила Світової організації торгівлі. Такий сценарій противники виходу Британії зі складу ЄС називали "жорсткий Brexit", а прихильники - "чистий Brexit".

Нагадаємо, що Велика Британія вийшла з ЄС у січні, але залишається де-факто його членом до 31 грудня, доки діє перехідний період.

Європейська правда