У Visa розповіли про ризики для безготівкової економіки в Україні

Зниження ставки взаємообмінного збору (інтерчейнджа) спричинить падіння безготівкової економіки, адже є основним джерелом прибутку банків у роздрібній торгівлі.

Про це в інтерв’ю Економічній правді заявила Віра Платонова, директорка регіонального підрозділу Visa у країнах СНД та Південно-Східної Європи.

"Інтерчейндж - це комісія, яку заробляє банк-емітент, коли людина прийшла до будь-якого магазину", пояснює експертка. Ця комісія є "фактично, основним елементом існування платіжного бізнеса".

За словами Платонової, зниження ставки за обробку безготівкового платежа зупинить ідею cashless (переходу від готівкових до безготівкових розрахунків). Причина полягає у тому, що для побудови роздрібної торгівлі банк вдається до значних витрат: він закуповує та обслуговує термінали, купує процесинговий центр, пластик, утримує персонал, що обслуговує роздрібну торгівлю та впроваджує тривалі маркетингові кампанії.

Йдеться про зареєстрований у Раді законопроєкт, яким пропонується знизити розмір інтерчейнджа з понад 1% до 0,3-0,2% - такі ставки діють у Європі. Проте, як зазначає Платонова, середня транзакція в Україні становить у 25 разів меншу суму. Через це українські банки заробляють значно менше за європейських сусідів.

Зниження ставки змусить банки забирати свої термінали у бізнеса, перш за все - малого та середнього.

Детальніше про інтерчейндж, ризики локдауна, конкуренцію з Mastercard та як скоро телефони прийдуть на місце терміналів читайте у повному інтерв'ю Економічної правди з Вірою Платоновою.

Економічна правда





