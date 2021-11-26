У НБУ підтвердили, що Visa і Mastercard знизили комісії інтерчейндж

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У Нацбанку констатували дотримання міжнародними платіжними системами Visa та Masterсard домовленостей щодо зниження комісій інтерчейндж.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Відсьогодні, з 26 листопада 2021 року, Visa та Mastercard знизили розмір ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій інтерчейндж в Україні до рівня 1,2%. Про це регіональні представництва компаній повідомили регулятору.

Зниження розміру ставки комісій інтерчейндж відбулося в межах виконання умов Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що передумовою зниження комісій стало надання АМКУ 11 листопада 2021 року відповідного дозволу Mastercard і Visa на узгоджені дії у вигляді зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій.

"Національний банк позитивно оцінює продовження поступового зниження ставок для внутрішньодержавних операцій в Україні.

Ми вважаємо, що подальша реалізація меморандуму дасть змогу збалансовано розвивати безготівкові розрахунки з урахуванням рівня охоплення громадян банківським обслуговуванням з одного боку і розвитку платіжної інфраструктури з іншого. На нашу думку, це також вплине на зменшення банками-еквайрами тарифів для торговців, що зокрема сприятиме зниженню витрат бізнесу", - заявив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

17 травня 2021 року Нацбанк, Masterсard та Visa підписали Меморандум про сприяння конкурентному платіжному ринку в Україні.

Загалом меморандум передбачає, що платіжні системи-підписанти повинні знизити граничні розміри ставок комісії інтерчейндж:

через два тижні після отримання дозволу АМКУ – до рівня не більше 1,20%;

із 1 липня 2022 року – до рівня не більше 1,00%;

із 1 липня 2023 року – до рівня не більше 0,9%.

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Нагадуємо:

Компанія Mastercard з 26 листопада вводить в дію нові зменшені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету (АМКУ).

Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда