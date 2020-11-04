В Visa рассказали о рисках для безналичной экономики в Украине
Снижение ставки взаимообменного сбора (интерчейнджа) приведет к падению безналичной экономики, так как она есть основным источником прибыли банков в розничной торговле.
Об этом в интервью Экономической правде заявила Вера Платонова, директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
"Интерчейндж - это комиссия, которую зарабатывает банк-эмитент, когда человек пришел в любой магазин", объясняет експертка. Эта комиссия является "фактически, основным элементом существования платежного бизнеса".
По словам Платоновой, снижение ставки за обработку безналичного платежа остановит идею cashless (перехода от наличных к безналичным расчетам). Причина заключается в том, что для построения розничной торговли банк прибегает к значительным затратам: он закупает и обслуживает терминалы, покупает процессинговый центр, пластик, удерживает персонал, обслуживающий розничную торговлю и внедряет длительные маркетинговые кампании.
Речь идет о зарегистрированном в Раде законопроекте, которым предлагается снизить размер интерчейнджа с более 1% до 0,3-0,2% - такие ставки действуют в Европе. Однако, как отмечает Платонова, средняя транзакция в Украине составляет в 25 раз меньшую сумму. Поэтому украинские банки зарабатывают в разы меньше европейских соседей.
Снижение ставки заставит банки забирать свои терминалы в бизнеса, в первую очередь - малого и среднего.
Подробнее об интерчейндже, рисках локдауна, конкуренции с Mastercard и как скоро телефоны придут на место терминалов читайте в полном интервью Экономической правды с Верой Платоновой.
Экономическая правда
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