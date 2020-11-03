Проєкт про локалізацію загальмував доступ України до ринку держзакупівель ЄС – віцепрем'єрка

Законопроєкт про локалізацію на рік відтерміновував доступ України на ринок держзакупівель ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованого юрфірмою "Ілляшев та партнери" та Ukrainian business & trade association.

"Автори законопроєкту мають благі наміри підтримати національного виробника, однак формат законопроєкту складний до виконання, в тому числі – через реформу самоврядування",- зауважила вона.

При цьому віцепрем’єрка зазначила, що через негативну реакцію ЄС на цей законопроєкт на рік були заморожені переговори із ЄС щодо приєднання до європейського ринку держзакупівель.

"Ми лише зараз повертаємося до цих переговорів, проте для їх завершення потрібен щонайменше ще один рік",- зауважила вона.

У липні прем’єр Денис Шмигаль визнав, що законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін.

Європейська правда