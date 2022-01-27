Європейський регулятор просить банки підготуватися у разі санкцій на РФ 

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Європейський центральний банк попросив у банків план дій на випадок санкцій на Росію, зокрема – відключення від системи Swift.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Попередження від ЄЦБ зумовлене, зокрема, попередженням США про "значні наслідки" для РФ у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

Санкції спричиняють значні ризики для тих міжнародних банків, що мають велику залежність від російського капіталу, наприклад американського Citi, французского Société Générale, австрійського Raiffeisen та італійського UniCredit.

Таким попередження ЄЦБ хоче переконатися, що європейські банки зможуть працювати за будь-якого санкційного режиму проти РФ і швидко обірвати співпрацю з забороненими клієнтами.

Згідно з дослідженням JPMorgan, SocGen має найбільший фінансовий ризик щодо Росії серед усіх європейських банків із 2,6 млрд євро. Австрійський Raiffeisen має 1,9 млрд євро, а UniCredit — 1,4 млрд євро.

Керівник одного з банків сказав, що основний ризик від санкцій пов'язаний з його російськими інвестиційно-банківськими операціями, які мають справу з великими транснаціональними компаніями та олігархами, а не для його комерційного банківського підрозділу, який переважно займається середніми компаніями.

За словами топпосадовця у ЄЦБ, найбільшим "системним ризиком" буде, якщо Росія буде відключена від платіжної мережі Swift, що може "вплинути на всю банківську систему Росії".

Однак, за його словами, російський центральний банк планує активувати національну міжбанківську платіжну систему, щоб замінити Swift, якщо буде потрібно.

Додатковим ризиком для європейських банків є те, що ескалація може вдарити по курсу рубля, знизивши вартість їхніх російських дочірніх компаній.

Нагадуємо:

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви. У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

Економічна правда