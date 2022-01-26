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Суд ЄС анулював рішення оштрафувати Intel на 1 мільярд євро, ухвалене у 2009 році

Середа, 26 січня 2022, 14:55
 
getty images

Суд Європейського союзу анулював рішення Європейської комісії оштрафувати компанію Intel на 1,06 млрд євро за порушення правил конкуренції, ухвалене у 2009 році.

Про це йдеться у рішенні суду, текст якого є у розпорядженні "Європейської правди.

Єврокомісія у своєму антимонопольному розслідуванні дійшла висновку, що компанія Intel створювала перешкоди для конкуренції в період 2002-2007 років, пропонуючи виробникам комп'ютерів компенсаційні знижки, якщо ті погоджувалися купувати у неї всі або майже всі чіпи x86 для своєї продукції.

Сума штрафу, накладеного європейським регулятором на Intel, склала близько 4% виторгу компанії за 2008 рік і була на той момент рекордною в історії ЄС.

У середу Суд ЄС заявив, що "аналіз, проведений Комісією, є неповним і, в жодному разі, не дозволяє встановити відповідно до необхідного юридичного стандарту, що знижки, що розглядаються, могли мати антиконкурентні наслідки".

Суд також зазначив, що не зміг виявити шкоду, заподіяну практиками Intel, у зв'язку з чим ухвалив рішення анулювати штраф, накладений Єврокомісією.

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Європейська правда

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суд ЄС штраф Intel

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