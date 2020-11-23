"Укроборонпром" домовився з НАБУ обмінюватись інформацією
Державний концерн "Укроборонпром" та Національне антикорупційне бюро будуть обмінюватися інформацією для протидії корупції.
Джерело: Повідомлення "НАБУ"
Дослівно: "Директор Національного бюро Артем Ситник та в.о. генерального директора "Укроборонпрому" Ігор Фоменко підписали відповідний меморандум, де визначені основні напрямки взаємодії та зобов’язання сторін".
Деталі: Ситник під час підписання заявив, що меморандум сприятиме більш швидкому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції в концерні, а гендиректор "Укроборонпрому" висловив впевненість, що співпраця дозволить "навести лад у діяльності стратегічних підприємств держави".
У НАБУ також нагадали, що у межах розслідування корупції в ОПК скерували до суду понад 10 обвинувальних актів стосовно 30 обвинувачених, серед яких зокрема й посадовці Міністерства оборони України, підприємства "СпецТехноЕкспорт", ДП "Львівський бронетанковий завод", заводу "Авіакон".
Загальна сума встановлених збитків у цих справах — понад 88,5 млн грн.
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